Quello della Serie A è ancora calcio d' agosto

(Di martedì 23 agosto 2022) Si è chiusa ieri sera la seconda giornataA. La classifica è guidata da Inter, Napoli e Roma prime a punteggio pieno, sei punti. I risultatiseconda giornataA Torino-Lazio 0-0 Udinese-Salernitana 0-0 Inter-Spezia 3-0 (35? Lautaro, 52? Calhanoglu, 82? Correa) Sassuolo-Lecce 1-0 (40? Berardi) Empoli-Fiorentina 0-0 Napoli-Monza 4-0 (35? Kvaratskhelia, 45’+2 Osimhen, 63? Kvaratskhelia, 93? Kim) Bologna-Verona 1-1 (21? Arnautovic, 43? Henry) Atalanta-Milan 1-1 (29? Malinovskyi, 68? Bennacer) Roma-Cremonese 1-0 (65? Smalling) Sampdoria-Juventus 0-0 Perché il campionato già rischia di annoiare, e come risvegliarsi dalla pennica estiva Quattro zero a zero, altri due pareggi, Roma e Sassuolo al risparmio. Ci siamo già stancati del campionato il 23 ...

PagellaPolitica : Secondo Salvini, estendere la flat tax a dipendenti, pensionati e famiglie avrebbe un costo «sostanzialmente identi… - PagellaPolitica : Numeri alla mano, non è vero che la #FlatTax avrebbe un costo «sostanzialmente identico» a quello del… - la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2022 | #Venezia79 'Ritorna anche #LucaGuadagnino' con #BonesAndAll: 'una produzione pr… - MarioAntani1 : @NikSovversivo @DeShindig @marco_disaro Solo che Orsini aveva ragione su un buon numero di punti. Quelli di Liberio… - carlo_nicola : @filgamb @Campanelli11 @Simon_Forever Certamente, anche se credo Allegri giochi molto (troppo) sul personaggio cost… -

Corriere della Sera

"Sull'Ucraina la Lega faràche gli altri Paesi democratici ed occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni la ... l'avanzo commercialeRussia è 70 miliardi di dollari, per la prima volta ......Ricerca eDifesa, aggiungendo che "l'obiettivosocietà per il futuro èdi continuare a creare valore attraverso la sostenibilità, l'inclusività e la responsabilità sociale d'... Asiago, precipita nel burrone per recuperare il cellulare. Trovato il telefono: è quello della vittima Se dovessimo dunque decifrare i messaggi della Batur, potremmo ipotizzare che la prima Bentley elettrica sarà la GT Coupè di prossima generazione e che le proporzioni rimarranno quelle ...Difficile inquadrare e definire l'opera di Giacomo Galbiati, designer e founder della GDesign. La base per questo veicolo infatti è una bicicletta, ma l'estetica e il sapore sono quelli di una moto, ...