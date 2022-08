Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo (e supplenti) è giovedì 1° settembre 2022. I casi di differimento. Nota USR Piemonte (Di martedì 23 agosto 2022) Presa di servizio docenti neoimmessi in ruolo dall'anno scolastico 2022/23 e docenti supplenti con nomina al 31 agosto o 30 giugno, se hanno già ricevuto l'incarico: la Presa di servizio dovrà essere effettuata il 1° settembre 2022, presso la sede assegnata in fase di nomina (sede centrale). Nota di chiarimenti USR Piemonte. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022)diindall'anno scolastico/23 econ nomina al 31 agosto o 30 giugno, se hanno già ricevuto l'incarico: ladidovrà essere effettuata il 1°, presso la sede assegnata in fase di nomina (sede centrale).di chiarimenti USR. L'articolo .

