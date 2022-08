Permessi 104 validi anche per le unioni civili Le nostre FAQ

(Di martedì 23 agosto 2022) La circolare n. 36 del 7 marzo 2022 dell’INPS ha fornito chiarimenti utili, applicabilial personale scolastico (soggetto alla disciplina privatistica del diritto del lavoro), in merito al riconoscimento deiprevisti dalla L. 104 del 1992. In particolare il diritto viene ricompreso per chi è unito civilmente. Le FAQ a cura della nostra redazione. L'articolo .

Legge 104 e agevolazioni attuali e con nuova legge in arrivo. In sede di assunzione, ad informare il datore di lavoro, per citare alcuni esempi, di: autorizzazione Inps alla fruizione dei permessi retribuiti (previsti dalla legge numero 104/1992). I permessi della legge 104/1992, che ne possono fruire in alternativa tra loro. Esce così di scena il principio del referente unico che ha guidato le regole di utilizzo dei permessi a tutela della grave disabilità. I permessi 104 possono essere chiesti da entrambi i genitori separati o divorziati e che hanno necessità di assistere il figlio disabile