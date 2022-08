Perché in Australia sono comparsi manifesti che inneggiano a Hong Kong (Di martedì 23 agosto 2022) Per le strade di Sidney e Melbourne sono comparsi strani manifesti. Promuovono il 25esimo anniversario della consegna di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina. E dicono che la città-stato asiatica è entrata in una “nuova era di stabilità, prosperità e opportunità”. Secondo gli emigrati che da Hong Kong si sono trasferiti in Australia, gli annunci sono il frutto della “falsa propaganda cinese”. Nei giorni scorsi un cartellone con la scritta “stop alla propaganda di Pechino” è stato sovrapposto a uno dei poster pubblicitari sulla luminescenza di Hong Kong affissi nel sobborgo di Leichhardt. È una guerra dei manifesti. Le organizzazioni senza scopo di lucro ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Per le strade di Sidney e Melbournestrani. Promuovono il 25esimo anniversario della consegna didalla Gran Bretagna alla Cina. E dicono che la città-stato asiatica è entrata in una “nuova era di stabilità, prosperità e opportunità”. Secondo gli emigrati che dasitrasferiti in, gli annunciil frutto della “falsa propaganda cinese”. Nei giorni scorsi un cartellone con la scritta “stop alla propaganda di Pechino” è stato sovrapposto a uno dei poster pubblicitari sulla luminescenza diaffissi nel sobborgo di Leichhardt. È una guerra dei. Le organizzazioni senza scopo di lucro ...

