Morto in un incidente stradale Simone De Luigi, giovane promessa del tennis: un mese fa aveva giocato in Coppa Davis (Di martedì 23 agosto 2022) Nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 agosto è Morto in un incidente stradale Simone De Luigi. Il 18enne tennista sammarinese era alla guida della propria moto quando, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe fatto un inversione U per procedere verso Rimini. In quel momento una Mini Cooper lo ha travolto a velocità sostenuta. In compagnia del giovane c'era anche una 16enne che nell'urto ha subito l'amputazione di un piede. Il violento impatto ha scaraventato i due ragazzi sull'asfalto provocando a De Luigi un trauma cranico gravissimo e all'amica la perdita dell'arto inferiore oltre ad altri traumi. Sono uscite illese, invece, le tre persone che erano a bordo della macchina. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale "Bufalini" di Cesena, il ...

