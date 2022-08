Mertens: “Poteva finire in maniera diversa, sul goal più bello…” (Di martedì 23 agosto 2022) Mertens goal- Napoli convincente nelle prime due giornate, Kvaratskhelia show per i Partenopei. Non sono mancati i commenti degli ex Azzurri per questo nuovo Napoli, davvero sfumeggiante. Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo: “SuperTele”. Il Belga ha parlato di vari argomenti legati al suo goal più bello con gli Azzurri e sulla fine dell’esperienza Partenopea. Ecco le parole del marcatore più prolifico dei Campani: Sul Galatasaray, sua nuova squadra: “Galatasaray? L’impatto è stato bello, lasciare Napoli è stato duro ma ho trovato qui ho una nuova avventura. Io e la mia famiglia ci stiamo divertendo. La città è molto grande, stiamo ancora cercando la casa, speriamo di cercarla il prima possibile, ma è una nuova avventura per me in un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 23 agosto 2022)- Napoli convincente nelle prime due giornate, Kvaratskhelia show per i Partenopei. Non sono mancati i commenti degli ex Azzurri per questo nuovo Napoli, davvero sfumeggiante. Dries, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nella trasmissione condotta da Pierluigi Pardo: “SuperTele”. Il Belga ha parlato di vari argomenti legati al suopiù bello con gli Azzurri e sulla fine dell’esperienza Partenopea. Ecco le parole del marcatore più prolifico dei Campani: Sul Galatasaray, sua nuova squadra: “Galatasaray? L’impatto è stato bello, lasciare Napoli è stato duro ma ho trovato qui ho una nuova avventura. Io e la mia famiglia ci stiamo divertendo. La città è molto grande, stiamo ancora cercando la casa, speriamo di cercarla il prima possibile, ma è una nuova avventura per me in un ...

sportmediaset : Mertens: 'Poteva finire diversamente, ma Napoli è casa mia. Torno presto' #mertens #napoli - infoitsport : Mertens: “Poteva finire in maniera diversa, sul goal più bello…” - GiErre7 : @Laudantes Arek è un giocatore di pallone serio, piede educatissimo e gran tiro. A Napoli poteva essere un buon sos… - calabrese_ivan : @espy85 @Torrenapoli1 A me spiace lui abbia vissuto e continui a vivere questa condizione. Per me resta un ottimo c… - LucaMarin0 : RT @Gio_Delfi: 'Poteva andare diversamente, forse l'annuncio poteva arrivare prima. Ma la società può imparare da questo ed io voglio solo… -