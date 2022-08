Mara Redeghieri | «Un’arte povera per cambiare rotta sull’ambiente»

(Di martedì 23 agosto 2022) In attesa che le manifestazioni culturali più interessanti diffuse in Italia progettino strutture stabili per i territori e non solo consumi fine a se stessi, godiamoci la vitalità di alcuni L'articolo proviene da il manifesto.

AlmostB79046629 : Vorrei dedicare l’inno più bello che ci sia ai sovranisti nostrani,che parlano sempre di confini…. “Nostra patria… - Stefano15067453 : Mara Redeghieri - Augh - Stefano15067453 : Mara Redeghieri - Recidiva - Stefano15067453 : dio valzer - Il galeone - Mara Redeghieri -

... conta della partecipazione di diversi ospiti musicali come, oltre a Vinicio Capossela, Nada, Edda, Giovanni Truppi, Bobby Solo,, John De Leo, Micah P. Hinson, Slavi Bravissime ...Tra gli ospiti musicali confermati di Sponz Coultura (il programma è in continuo aggiornamento), oltre a Vinicio Capossela, Nada, Edda, Giovanni Truppi, Bobby Solo,, John De Leo, ...“Il festival è cambiato negli anni ma abbiamo sempre avuto chiaro il desiderio di non festivalizzare, di non richiudere il pubblico in recinti. Lo Sponz ha sempre voluto essere un’esperienza di incont ...L'appuntamento in programma dal 21 al 27 agosto a Sant’Andrea di Conza, Andretta e Calitri, esplora il rapporto tra coltura e cultura ...