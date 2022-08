Madrid, auto rubata rimane bloccata in una stazione della metropolitana (Di martedì 23 agosto 2022) I vigili del fuoco hanno rimosso un'auto rubata dal fondo di una scala in una stazione della metropolitana di Madrid. L'uomo che ha rubato l'auto ha terminato la sua corsa allo svincolo di Plaza Eli'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) I vigili del fuoco hanno rimosso un'dal fondo di una scala in unadi. L'uomo che ha rubato l'ha terminato la sua corsa allo svincolo di Plaza Eli'...

Vernez89 : @facciouncasino In Europa: Parigi o Madrid In Italia: 3 gg Umbria (ma devi girare in auto per i borghi) o Roma (ch… - pdammora : Il magico triangolo in auto a noleggio da Madrid 7 giorni - TURISTSERVICE : Ultima parte del Cammino di Santiago in auto a noleggio da Madrid 8 giorni - AndalusiaItaly : Andare da Madrid a Siviglia: treno, bus, auto e dove fermarsi - ValleViaggi : Madrid e Andalusia in auto a noleggio da Madrid 8 giorni -