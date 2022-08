LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: sei al comando con Alessandro De Marchi, gruppo a 2? (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 15.38 Ricordiamo che manca ancora un GPM prima della fine, ovvero quello di Puerto de Herrera (6,5 km al 5,2%). La cima di questa salita è posta a 14 km dal traguardo. 15.35 E infatti il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 2’05”. 15.34 Il gruppo ha alzato sensibilmente l’andatura. 15.31 Tra 47 km ci sarà il traguardo volante di Lagran. 15.28 Torna a 2’40” il vantaggio dei battistrada. 15.25 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.24 Mancano 87 km al traguardo. In questo momento Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.38 Ricordiamo che manca ancora un GPM prima della fine, ovvero quello di Puerto de Herrera (6,5 km al 5,2%). La cima di questa salita è posta a 14 km dal traguardo. 15.35 E infatti il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 2’05”. 15.34 Ilha alzato sensibilmente l’andatura. 15.31 Tra 47 km ci sarà il traguardo volante di Lagran. 15.28 Torna a 2’40” il vantaggio dei battistrada. 15.25 Ora i corridori stanno affrontando un tratto in discesa. 15.24 Mancano 87 km al traguardo. In questo momentoDe(Israel – Premier Tech), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), James Shaw (EF Education-EasyPost), Ander Okamika (Burgos-BH), Jarrad Drizners (Lotto Soudal) e Joan Bou ...

