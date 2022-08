Lazio | ufficiale | Raul Moro ceduto in prestito alla Ternana

(Di martedì 23 agosto 2022) Adesso è. Lahain, così come circolava da giorni nell’ambiente biancoceleste. Sarri ha avto la cessione del giovane esterno d’attacco, che non ha ancora dimostrato appieno di poter tornare utilesquadra, e così è stato preferito mandarlo inalle Fere per crescere ulteriormente: “La S.S.informa di avertemporaneamente, sino al 30/06/23, il calciatorePrescolia favore dellaCalcio, partecipante al campionato di Serie B”. SportFace.

LALAZIOMIA : Lazio, UFFICIALE: Raul Moro alla Ternana - sportli26181512 : Lazio, UFFICIALE: Raul Moro alla Ternana: Raul Moro è un nuovo calciatore della Ternana. A renderlo noto è la Lazio… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #LAZIO' Ceduto Raul #Moro in prestito alla #Ternana. #fantacalcio #seriea #calciomercato - TheLazioZone : ?? UFFICIALE RAUL MORO ALLA TERNANA 'La S.S. Lazio informa di aver ceduto temporaneamente, sino al 30/06/23, il c… - andreas9it : RT @chiaralucetw: -

TUTTO mercato WEB

Indisponibile, come probabilmente sarà ancora nella partita di venerdì in casa della. Una ... Nuovo Fantacampionato, il Fantadi Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica ...Commenta per primo Joseph Minala riparte dall'Olbia. L'ex centrocampista della, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza alla Lucchese, ha firmato un nuovo contratto con il club sardo. A confermarlo è la stessa società, attraverso un indizio pubblicato sui suoi canali ... UFFICIALE: Lazio, Raul Moro va in prestito in Serie B: il classe 2002 passa alla Ternana Era nell'aria il trasferimento di Raul Moro alla Ternana. Ieri era stato confermato ma mancava ancora l'ufficialità che è arrivata in quest'ultima ora direttamente ...La pagina ufficiale social della trasmissione Grande Fratello VIP annuncia delle rivelazioni nelle prossime ore direttamente sui social ...