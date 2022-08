La vittima di stupro a Piacenza è stata riconosciuta a causa del video diffuso online (Di martedì 23 agosto 2022) La donna si è detta disperata per essere stata riconosciuta. Sulla diffusione del video, pubblicato da alcune testate, rilanciato da Giorgia Meloni e rimosso dai social, è stata aperta un'indagine della Procura di Piacenza e un'istruttoria del Garante della privacy Leggi su wired (Di martedì 23 agosto 2022) La donna si è detta disperata per essere. Sulla diffusione del, pubblicato da alcune testate, rilanciato da Giorgia Meloni e rimosso dai social, èaperta un'indagine della Procura die un'istruttoria del Garante della privacy

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - amendolaenzo : Pubblicare il video di uno stupro per fare propaganda. Senza pietà per la vittima. L’ennesima firma di una destra c… - PagliariniSte : Tra le prime regole del giornalismo c'è il divieto di non pubblicare dettagli di qualsiasi violenza, di non pubblic… - bazzestrane : RT @AUniversale: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato al Pubblico Ministero di essere stata riconosciuta a causa del video. S… - Ienaridens2 : RT @lauraboldrini: Giorgia Meloni, tu, madre e cristiana, non hai ancora colto la gravità di aver diffuso il video dello #stupro di una don… -