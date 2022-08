Kvaratskhelia come Hamsik: ha deciso di vivere a Castel Volturno (Di martedì 23 agosto 2022) Kvaratskhelia come Hamsik. Il georgiano del Napoli non prenderà casa in città, ma a Castel Volturno. Il Corriere dello Sport scrive: “Non vivrà in città, sta cercando casa, ha scelto di stare a due passi dal centro sportivo (come Hamsik) per arrivare presto agli allenamenti ma senza rinunciare alla vita oltre il calcio”. La Gazzetta sottolinea la serietà del ragazzo. “Per ora, nonostante i 21 anni, il georgiano ha mostrato grande maturità e vuole concentrarsi sulla squadra e gli allenamenti. Per questo ha preso casa a Castel Volturno: posto tranquillo e vicino al centro sportivo”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 agosto 2022). Il georgiano del Napoli non prenderà casa in città, ma a. Il Corriere dello Sport scrive: “Non vivrà in città, sta cercando casa, ha scelto di stare a due passi dal centro sportivo () per arrivare presto agli allenamenti ma senza rinunciare alla vita oltre il calcio”. La Gazzetta sottolinea la serietà del ragazzo. “Per ora, nonostante i 21 anni, il georgiano ha mostrato grande maturità e vuole concentrarsi sulla squadra e gli allenamenti. Per questo ha preso casa a: posto tranquillo e vicino al centro sportivo”. L'articolo ilNapolista.

