Ibrahimovic sfreccia con la moto d’acqua e bagna l’amico | VIDEO

PianetaMilan : .@Ibra_official sfreccia con la #moto d'acqua e bagna l'amico | #VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan -

Gazzetta

L'attaccante del Milan, Zlatan, in moto d'acqua. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram dello svedese, che scrive: \''Sound ...Sulla strada accantoEcto - 1 e passa davanti a un'altra casa, con la lightbox di ... film che racconta l'infanzia e i primi anni della carriera del campione, tratto dell'... Ma dai! Ibra sfreccia in moto d'acqua e... L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, in moto d'acqua. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram dello svedese, che scrive: \''Sound on\''.