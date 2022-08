Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini dovrà affrontare un fastidioso problema tecnico: rischio sospensione (Di martedì 23 agosto 2022) I concorrenti del Grande Fratello Vip dovranno recarsi alle urne e Alfonso Signorini deve trovare un modo per non sospendere il programma. Leggi su comingsoon (Di martedì 23 agosto 2022) I concorrenti delVip dovranno recarsi alle urne edeve trovare un modo per non sospendere il programma.

Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - Salvitus1 : RT @LucianoCannito: Con grande rammarico mio fratello da settembre lavorerà all’estero dopo aver ricevuto innumerevoli richieste da parte d… - Alessan67416970 : RT @BITCHYFit: Alessio Tripi verso il Grande Fratello Vip? - LadyNews_ : Evelina Sgarbi dice no al Grande Fratello Vip 7 - IL_Diga : RT @marcopalears: Questa è la sintesi della nostra classe politica. Noi mandiamo in parlamento gente per la quale l’alternativa sarebbe il… -