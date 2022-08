Genoa, Zangrillo: «Candidato? No, voglio tranquillizzare i tifosi» (Di martedì 23 agosto 2022) Il Presidente del Genoa Zangrillo nega qualsiasi candidatura: «solo grazie alla superficialità dei giornalisti» Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha negato qualsiasi interesse a candidarsi alle prossime elezioni del 25 settembre e non si traterebbe nemmeno del primo presidente del calcio italiano costretto a negare il fatto. Di seguito il suo tweet. voglio rassicurare i miei collaboratori e, soprattutto, i tifosi del Grifone @GenoaCFC, che:Solo grazie alla superficialità dei giornalisti mi ritrovo, per il secondo giorno consecutivo, indicato dal @Corriere, quale Candidato politico blindato per il futuro Parlamento. ???— Alberto Zangrillo (@aZangrillo) August 23, 2022 «voglio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Il Presidente delnega qualsiasi candidatura: «solo grazie alla superficialità dei giornalisti» Il presidente del, Alberto, ha negato qualsiasi interesse a candidarsi alle prossime elezioni del 25 settembre e non si traterebbe nemmeno del primo presidente del calcio italiano costretto a negare il fatto. Di seguito il suo tweet.rassicurare i miei collaboratori e, soprattutto, idel Grifone @CFC, che:Solo grazie alla superficialità dei giornalisti mi ritrovo, per il secondo giorno consecutivo, indicato dal @Corriere, qualepolitico blindato per il futuro Parlamento. ???— Alberto(@a) August 23, 2022 «...

