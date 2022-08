Flat tax, i sei consigli dell’Istituto Bruno Leoni (Di martedì 23 agosto 2022) Come ha ricordato Salvatore Zecchini su questa testata il 22 agosto, in Italia la pressione del fisco è in ascesa negli ultimi anni e si colloca tra le più elevate nell’Ue e sopra la media europea (43,5% contro 41,9% area euro senza Italia). Un ulteriore aggravamento, benché con finalità ridistributive a favore dei percettori di redditi medi e bassi e verso i meno abbienti, trascura completamente l’attuale notevole spostamento del carico fiscale su un gruppo minoritario di contribuenti. Ed in questo contesto che occorre esaminare le proposte nei programmi elettorali in materia di fisco: chi vincerà le prossime elezioni si troverà a mettere mano al fisco. Non a caso proprio la delega fiscale è stato uno dei temi più delicati affrontati dal governo Draghi, e la revisione delle imposte è uno degli argomenti più discussi in campagna elettorale. In materia tributaria, il dibattito ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Come ha ricordato Salvatore Zecchini su questa testata il 22 agosto, in Italia la pressione del fisco è in ascesa negli ultimi anni e si colloca tra le più elevate nell’Ue e sopra la media europea (43,5% contro 41,9% area euro senza Italia). Un ulteriore aggravamento, benché con finalità ridistributive a favore dei percettori di redditi medi e bassi e verso i meno abbienti, trascura completamente l’attuale notevole spostamento del carico fiscale su un gruppo minoritario di contribuenti. Ed in questo contesto che occorre esaminare le proposte nei programmi elettorali in materia di fisco: chi vincerà le prossime elezioni si troverà a mettere mano al fisco. Non a caso proprio la delega fiscale è stato uno dei temi più delicati affrontati dal governo Draghi, e la revisione delle imposte è uno degli argomenti più discussi in campagna elettorale. In materia tributaria, il dibattito ...

marattin : Sbugiardati sulla mega-bufala della flat tax (che in realtà è un sistema con scaglioni e a 18 aliquote, come ormai… - marattin : La Lega ha ammesso che la loro proposta è un rifacimento degli scaglioni Irpef,in cui l’aliquota è flat solo entro… - marattin : È arrivata la risposta di Siri. Nel passaggio evidenziato conferma che la flat tax ( = aliquota unica per tutti) no… - bruxebanner : RT @femmefleurie: 5) non vi sto a spiegare come funziona la flat tax ma l'esempio pratico è che se voi poveri scemi andate a lavoro con la… - elcastigamat : RT @PagellaPolitica: In tv, Salvini ha detto che «con la flat tax i milionari continueranno a pagare quello che stanno pagando». Non è vero… -