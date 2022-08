Energia | Salvini “Abbiamo bisogno del nucleare”

(Di martedì 23 agosto 2022) RIMINI (ITALPRESS) – “Al di là del tetto al prezzo del gas e dell'accelerare sulle rinnovabili, in questo momento nel mondo sono in costruzione cento centrali di ultima generazione che dannopiù pulita e sicura. Se l'Italia, in prospettiva di medio e lungo termine, vuole essere un paese indipendente anche dal punto di vista energetico, non possiamo essere l'unico grande paese al mondo che si ostina a dire no alpulito e sicuro di ultima generazione.dipulita e sicura,del”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, al Meeting di Rimini. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

