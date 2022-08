Elezioni: Carfagna, 'difendiamo il Sud, Pnrr occasione riscatto' (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sarà una bella battaglia per il Sud e sono sicura che AzioneItalia Viva avrà soddisfazioni soprattutto in quell'area: siamo i soli che difendono senza se e senza ma le opere del Piano nazionale di Ripresa, cioè la principale speranza di riscatto per 20 milioni di cittadini meridionali". Così Mara Carfagna al Messaggero. In Campania correrà anche Berlusconi. Probabilmente vi incrocerete in campagna elettorale. Teme il confronto? Se lei si è spostata verso il centro, Forza Italia invece è andata a destra. "Non ci sarà un confronto diretto, lui è candidato al Senato e io alla Camera. E la mia intenzione non è certo quella di fare una campagna contro qualcuno. Piuttosto, intendo rivendicare uno per uno i risultati ottenuti nei 18 mesi del governo Draghi per il Sud, per Napoli, per la Campania". E "il futuro governo erediterà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago. (Adnkronos) - "Sarà una bella battaglia per il Sud e sono sicura che AzioneItalia Viva avrà soddisfazioni soprattutto in quell'area: siamo i soli che difendono senza se e senza ma le opere del Piano nazionale di Ripresa, cioè la principale speranza diper 20 milioni di cittadini meridionali". Così Maraal Messaggero. In Campania correrà anche Berlusconi. Probabilmente vi incrocerete in campagna elettorale. Teme il confronto? Se lei si è spostata verso il centro, Forza Italia invece è andata a destra. "Non ci sarà un confronto diretto, lui è candidato al Senato e io alla Camera. E la mia intenzione non è certo quella di fare una campagna contro qualcuno. Piuttosto, intendo rivendicare uno per uno i risultati ottenuti nei 18 mesi del governo Draghi per il Sud, per Napoli, per la Campania". E "il futuro governo erediterà ...

mara_carfagna : La Rai e gli editori rispettino gli elettori: le elezioni non sono un referendum, i duelli a due Letta e Meloni son… - mara_carfagna : Sono orgogliosa di essere a un tavolo con colleghi che non hanno solo fatto promesse, le hanno realizzate. Per ques… - mara_carfagna : Ho spiegato ad Avvenire la posta in gioco in queste elezioni. Tutti dobbiamo riconoscere che far saltare il governo… - pengueraffaele : Elezioni, Di Maio capolista a Napoli e non solo: Giggino sfida Mara Carfagna - francypar71 : #Napoli Elezioni 2022, lista M5S: Costa sfida Di Maio e Carfagna a Napoli -