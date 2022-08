Elezioni 2022: da domenica partono, in anticipo, tutti i programmi di approfondimento politico (Di martedì 23 agosto 2022) Da domenica 28 agosto ripartono sulle tre reti Rai, in vista delle Elezioni del 25 settembre , le trasmissioni di approfondimento politico. Da 'Mezz'ora in più' a ' Porta a Porta ', passando per 'Il ... Leggi su leggo (Di martedì 23 agosto 2022) Da28 agosto risulle tre reti Rai, in vista delledel 25 settembre , le trasmissioni di. Da 'Mezz'ora in più' a ' Porta a Porta ', passando per 'Il ...

marcocappato : 'L'appello di Marco Cappato per far validare le firme digitali e permettere la partecipazione alle elezioni della s… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Conte: 'Il Meeting di Rimini non ospita il Movimento 5 Stelle perché siamo scomodi per il sistema'… - Mov5Stelle : La nostra squadra è pronta per portare avanti le battaglie del Movimento, avendo come unico obiettivo l’interesse d… - telpress : Nella settimana di #ferragosto -50% audience ed engagement sui social per i leader. La #Politica cede il passo a… - ValentinaPetrin : RT @marcocappato: +++ Siamo stati esclusi dalle #ElezioniPolitiche2022. Per ora. Draghi ha 48 ore di tempo per intervenire con Decreto rico… -