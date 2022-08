iconanews : Di Maio, sostenere l'Ucraina o i prossimi saremo noi - themercatoway : DI MAIO, SOSTENERE L'UCRAINA O I PROSSIMI SAREMO NOI - cardellino95 : RT @erny110393: Tutta l’immondizia dei media al servizio dei Padroni GB-USA ha due linee comuni: sostenere il Partito di Di Maio-Letta-Bold… - VedeleAngela : RT @erny110393: Tutta l’immondizia dei media al servizio dei Padroni GB-USA ha due linee comuni: sostenere il Partito di Di Maio-Letta-Bold… - Veraelena5 : RT @erny110393: Tutta l’immondizia dei media al servizio dei Padroni GB-USA ha due linee comuni: sostenere il Partito di Di Maio-Letta-Bold… -

Agenzia ANSA

Lo ha affermato il ministro Luigi Di, intervenendo ad un panel al meeting di Rimini. "Dobbiamogli ucraini - ha ribadito - altrimenti i prossimi saremo noi. Il sostegno all'Ucraina è ......28 Facebook, Instagram e Twitter rimuovono video stupro Piacenza 14:22 Draghi: "L'Italia continuerà al'Ucraina" 13:00 Meloni a Letta, sì a price cap ma in Europa 12:57 Di, per tetto ... Di Maio, sostenere l'Ucraina o i prossimi saremo noi - Ultima Ora La guerra in Ucraina "è già una guerra mondiale, non da un punto di vista militare, ma da un punto di vista energetico e alimentare lo è già". Lo ha affermato il ministro Luigi Di Maio, intervenendo a ...Il ministro degli esteri capolista di Impegno Civico. Al secondo posto nel listino c'è il sottosegretario per il Sud mentre al Senato il deputato uscente ...