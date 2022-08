Destiny 2 | Nuova espansione e crossover con Fortnite e Fall Guys

(Di martedì 23 agosto 2022) Oggi, durante lo speciale evento di Presentazione, Bungie ha dato delle anticipazioni su2: L’Eclissi, la prossimadi2 il cui lancio è previsto per il 28 febbraio 2023. L’Eclissi è il penultimo capitolo della saga di Luce e Oscurità di2, con il quale si continuerà a raccontare una storia iniziata circa dieci anni fa. Bungie ha inoltre annunciato la collaborazione con Epic Games, grazie alla quale2 sarà offerto su Epic Games Store. In più, i contenuti disaranno proposti su due giochi molto conosciuti,, mentre su2 avremo i set di decori a tema. È la prima volta che i personaggi originali di ...

