Commozione e spalti vuoti | la difficile ripartenza del campionato ucraino

(Di martedì 23 agosto 2022) Parlare diispira un sorriso, ma amaro. Nonostante la guerra che va avanti dallo scorso febbraio, oggi ilè tornato a far rotolare il pallone provando a far rivivere un ...

ETGazzetta : Tra commozione e spalti vuoti riparte il campionato in #Ucraina: lo #Shakhtar pareggia 0-0 -

Corriere della Sera

Lo stadio di Kiev è stato senza pubblico per evitare che glipotessero essere bersaglio facile per gli attacchi russi, nelle due curve sono stati mostrati anche due striscioni con la scritta ...Il portiere vinse lo scudetto proprio con il Verona e con il Napoli, grandesugli. 'Il grande grandissimo Claudio Garella. Ciao campione d'Italia', il saluto della curva dell'Hellas ... Brescia la casa delle medagliate ucraine dell’atletica: «Dopo la guerra, qui hanno trovato equilibrio» Bekh-Romanchuk, Ryzhykova e Tkachuk, tutte sul podio a Monaco, nel team Rosa dopo la rottura con il manager russo: le prime due vivono qui, «a Sanpolino arrivano in metropolitana...» ...(LaPresse) Un minuto di silenzio è stato osservato al Bentegodi prima dell'inizio di Verona-Napoli, primo posticipo della prima giornata di serie A, in ricordo di Claudio ...