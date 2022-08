Coldplay a Napoli, è ufficiale: allo stadio Maradona il 21 giugno 2023 (Di martedì 23 agosto 2022) Adesso è ufficiale: arriva il tanto atteso annuncio del concerto dei Coldplay a Napoli, che si terrà il 21 giugno 2023 allo stadio Diego Armando Maradona. Coldplay a Napoli Due tappe in Italia per i Coldplay nell’estate prossima. Un atteso ritorno per i fan della band che dopo il trionfale successo del tour europeo, Leggi su 2anews (Di martedì 23 agosto 2022) Adesso è: arriva il tanto atteso annuncio del concerto dei, che si terrà il 21Diego ArmandoDue tappe in Italia per inell’estate prossima. Un atteso ritorno per i fan della band che dopo il trionfale successo del tour europeo,

LiveNationIT : L’attesa è finalmente terminata! I #Coldplay annunciano tre show in Italia nel 2023 con il loro… - IlContiAndrea : Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia, i #Coldplay torneranno nell’estate 2023 per tre date: 21 giugno a Na… - TicketOneIT : ??Annunciate 3 date in Italia nel 2023 del Music of the Spheres World Tour dei @coldplay! ???? ?? 21 giugno, Stadio Di… - tomlingiuls_ : RT @Fede_ProudOfLou: Giuro che oggi non ci sto capendo niente. I Coldplay che annunciano le date italiane, tra cui quella a Napoli. Harry S… - BooBsGod_ : RT @damnalikz: se i coldplay a Napoli non fanno aprire il concerto a rita de crescenzo rivendo il biglietto -