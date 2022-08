Champions League, domani terminano i play-off: le squadre in cerca di un pass per i gironi (Di martedì 23 agosto 2022) domani si chiude la fase preliminare della Champions League con il ritorno dei play-off Mancano ancora sei squadre a completare il quadro dei gironi di Champions League, il cui sorteggio si terrà nella giornata di giovedì. L’ultima possibilità di qualificarsi per la massima competizione europea per club è tra questa sera e domani con il ritorno dei play-off. Vediamo insieme quali sono le squadre che sperano ancora nel passaggio del turno. Nella giornata di oggi scenderanno in campo Benfica-Dinamo Kiev, Viktoria Plzen-Qarabag e Stella Rossa-Maccabi Haifa. domani invece sarà il turno di Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt, PSV Eindhoven-Ranger Glasgow e ... Leggi su intermagazine (Di martedì 23 agosto 2022)si chiude la fase preliminare dellacon il ritorno dei-off Mancano ancora seia completare il quadro deidi, il cui sorteggio si terrà nella giornata di giovedì. L’ultima possibilità di qualificarsi per la massima competizione europea per club è tra questa sera econ il ritorno dei-off. Vediamo insieme quali sono leche sperano ancora nelaggio del turno. Nella giornata di oggi scenderanno in campo Benfica-Dinamo Kiev, Viktoria Plzen-Qarabag e Stella Rossa-Maccabi Haifa.invece sarà il turno di Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt, PSV Eindhoven-Ranger Glasgow e ...

ASRomaFemminile : Bartoli: “Ho fatto una promessa a un mio amico che sta lottando per la sua vita in questo momento. Gli ho promesso… - FIGCfemminile : ???? Anche la @JuventusFCWomen di mister Joe Montemurro si qualifica al Turno 2 della Champions League! ???? ?? Che ser… - FIGCfemminile : ??? La @ASRomaFemminile passa al Turno 2 della Champions League! ?? ?? Decisiva la vittoria ai rigori in Finale con… - ACalascione : @Simon_Forever 'È un tecnico top (Allegri), da Champions League, e ci si aspetta che di fronte a un’emergenza infor… - felixsarcona5 : RT @DilettaLeotta: Women’s Champions League @DAZN_IT siamo una squadra fortissimA!!! ?????? -