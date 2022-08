BTP Green aprile 2045 | rendimento prelibato | che plusvalenza alla scadenza!

Leggi su risparmioggi

(Di martedì 23 agosto 2022) Il BTPe cedola 1,5% diventa protagonista sul mercato dei titoli di stato italiani. In un contesto generale caratterizzato da profonda incertezza e scambi limitati a causa del clima festivo di agosto, il BTP(qui la scheda completa) balza agli onori della cronaca per l’impennata delofferto. Ne giro di una quindicina di giorno, infatti, ilha registrato un balzo a doppia cifra che non è sfuggito ai risparmiatori più attenti o comunque a chi è a caccia di occasioni sul mercato secondario dei titoli di stato italiani. Ma parliamo di numeri poichè questo è il solo modo per toccare con mano quello di cui stiamo parlando. Andando sul sito di Borsa Italiana e inserendo nella barra di ricerca ...