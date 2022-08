Zazzaroni: il Napoli è più completo dell’anno scorso, può lottare per lo scudetto (Di lunedì 22 agosto 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni tesse l’elogio del mercato del Napoli: Questo Napoli è stato costruito molto bene, e non soltanto in rapporto alle disponibilità economiche, è più fresco, motivato e certamente più completo dell’ultimo. Sono convinto che possa lottare per il primo posto: in giro non vedo squadre perfette. In questo periodo non sono ovviamente contemplabili le tante variabili stagionali – impegni europei, infortuni, squalifiche, cali di condizione, sfighe diffuse -, si ragiona sul potenziale e sulle prime indicazioni. Ne elenco alcune: Anguissa è più brillante e centrato rispetto alla prima stagione, peraltro condizionata dalla coppa d’Africa; Osimhen è in crescita verticale; Zielinski ha ritrovato la forma dei tempi migliori, Lobotka è prossimo all’insostituibilità e i nuovi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Sul Corriere dello Sport, Ivantesse l’elogio del mercato del: Questoè stato costruito molto bene, e non soltanto in rapporto alle disponibilità economiche, è più fresco, motivato e certamente piùdell’ultimo. Sono convinto che possaper il primo posto: in giro non vedo squadre perfette. In questo periodo non sono ovviamente contemplabili le tante variabili stagionali – impegni europei, infortuni, squalifiche, cali di condizione, sfighe diffuse -, si ragiona sul potenziale e sulle prime indicazioni. Ne elenco alcune: Anguissa è più brillante e centrato rispetto alla prima stagione, peraltro condizionata dalla coppa d’Africa; Osimhen è in crescita verticale; Zielinski ha ritrovato la forma dei tempi migliori, Lobotka è prossimo all’insostituibilità e i nuovi ...

