Ultime Notizie – GammaDonna lancia Fab50, faro sulle imprenditrici più innovative (Di lunedì 22 agosto 2022) In occasione del World Entrepreneurs Day 2022 il GammaDonna ha lanciato la sua prima Fab50 che ha acceso un faro sulle 50 imprenditrici italiane più innovative dell’anno, secondo la storica Associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico. Si parte dall’Università di Trieste, dove lo spinoff PicoSats lavora per creare satelliti compatti che rendano lo spazio economicamente più accessibile, poi si vola in Puglia, in una masseria del XVII secolo in cui si reinterpretano agricoltura e cultura contadina in modo innovativo (Azienda Agricola Minoia), ma si fa tappa anche a Dubai, dove Auge International fa impresa combinando lo studio delle lingue con tecniche di mentoring e coaching, mentre a Torino Syndiag applica l’intelligenza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) In occasione del World Entrepreneurs Day 2022 ilhato la sua primache ha acceso un50italiane piùdell’anno, secondo la storica Associazione che da vent’anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico. Si parte dall’Università di Trieste, dove lo spinoff PicoSats lavora per creare satelliti compatti che rendano lo spazio economicamente più accessibile, poi si vola in Puglia, in una masseria del XVII secolo in cui si reinterpretano agricoltura e cultura contadina in modo innovativo (Azienda Agricola Minoia), ma si fa tappa anche a Dubai, dove Auge International fa impresa combinando lo studio delle lingue con tecniche di mentoring e coaching, mentre a Torino Syndiag applica l’intelligenza ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - OminoViola : RT @fiorentina_it: Nasce oggi la nuova community Viola Twitter! Nata dalla collaborazione tra @fiorentina_it e @dodicesimoviola. Sarà uno… - DanielePrade : RT @dodicesimoviola: Nasce oggi la nuova community Viola Twitter! Nata dalla collaborazione tra @fiorentina_it e @dodicesimoviola. Sarà uno… -