Trovare una persona è alla portata di chiunque - se è quello che vuoi Risponde Ester Viola

Cara Ester, cosa mi è successo? Dai 18 ai 54 anni, complice una notevole e duratura avvenenza di corpo e di mente, ho potuto passare la mia vita a sedurre prima e a rincorrere poi, frotte di uomini. Ho vissuto di tutto, persino qualche parentesi di normalità, come qualche fidanzato, un marito, troppo normali per durare. Le ragioni di questo insuccesso le ho indagate con venti anni di analisi junghiana e nel frattempo tamponate con lunghi cicli di antidepressivi, ma alla fine ci ho fatto pace. Forse troppo. Credo semplicemente che quello sentimentale è un campo in cui non riesco. Poi, in un momento difficilissimo in cui ho accarezzato il gesto insano, eh lo so che banalità… ho recuperato da un angolo buio della memoria il primo, vero, fortissimo, frustrato desiderio avuto da bambina. Un cane. Vederla e volerla quel freddo ...

