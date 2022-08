Traffico Roma del 22-08-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 agosto 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazioneintenso sulla A1Napoli code a tratti sono segnalate tra Ferentino e Valmontone in direzionesi rallenta poi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna La Rustica e il Prenestina la polizia locale segnala poi un incidente in via del Muro Torto poco dopo Piazza del Popolo in direzione di via Nomentana altro incidente a Centocelle in via dei Gelsi all’incrocio con via dei Ciclamini per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona serata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ