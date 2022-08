Sei Sorelle anticipazioni | Adela è in seria difficoltà

Leggi su leggilo

(Di lunedì 22 agosto 2022) Vediamo insieme che cosa ci attende per la puntata di oggi della nostra amata soap opera che arriva dalla Spagna. Anche oggi, 22 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Sei, ovvero la soap che ha rubato il cuore sia dei telespettatori in Italia che in Spagna per via della sua storia L'articolo proviene da Leggilo.org.