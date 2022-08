Rosco, il cane eroe che si fa uccidere dai lupi per salvare i suoi padroni (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha dato la propria vita per salvare i padroni. È la storia di Rosco, un cane che ha combattuto con i lupi pur di mettere al sicuro la famiglia di umani. Brittany Hayward e sua figlia erano a Moss Point, vicino alla comunità di Metlakatla, nel sud-est dell’Alaska. Da subito Brittany aveva capito che qualcosa non andava: “Avevo chiesto a mia figlia ‘Dove sono gli uccelli? Perché non ci sono uccelli, non c’è rumore. Mi sento come se fossimo guardate'”. Mamma e figlia erano con i loro 3 cani sulla spiaggia: Rosco, Smokey e Cardi B. Poco dopo infatti Smokey ha iniziato a inseguire un lupo. “Comincio a urlare, solo a urlare, perché il mio cane tornasse e nel giro di pochi minuti sembrava che questo lupo lo stesse attirando e si stessero rincorrendo”, ha detto, come riporta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha dato la propria vita per. È la storia di, unche ha combattuto con ipur di mettere al sicuro la famiglia di umani. Brittany Hayward e sua figlia erano a Moss Point, vicino alla comunità di Metlakatla, nel sud-est dell’Alaska. Da subito Brittany aveva capito che qualcosa non andava: “Avevo chiesto a mia figlia ‘Dove sono gli uccelli? Perché non ci sono uccelli, non c’è rumore. Mi sento come se fossimo guardate'”. Mamma e figlia erano con i loro 3 cani sulla spiaggia:, Smokey e Cardi B. Poco dopo infatti Smokey ha iniziato a inseguire un lupo. “Comincio a urlare, solo a urlare, perché il miotornasse e nel giro di pochi minuti sembrava che questo lupo lo stesse attirando e si stessero rincorrendo”, ha detto, come riporta ...

LaStampa : Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia @fulviocerutti… - FQMagazineit : Rosco, il cane eroe che si fa uccidere dai lupi per salvare i suoi padroni - FonteUfficiale : E' arrivato a farsi uccidere da un branco di lupi pur di difenderle - concylardicl : RT @lazampa: Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia @fulviocerutti @lastampa htt… - Tullia01 : RT @LaStampa: Il gesto eroico del cane Rosco, morto sbranato dai lupi per difendere la proprietaria e la figlia @fulviocerutti @lazampa htt… -