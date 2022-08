Roma-Cremonese, all’Olimpico finisce 1-0. Decide Smalling (Di lunedì 22 agosto 2022) finisce 1-0, tra Roma e Cremonese all’Olimpico. La formazione di Mourinho ha chiuso la prima frazione di gioco in attacco ma senza riuscire a finalizzare nessuna delle opportunità create (decisivo Radu) soprattutto nei primi minuti della partita con Dybala, Abraham e Zaniolo, poi costretto ad uscire dal campo in barella sul finire del primo tempo per un infortunio alla spalla. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy. Nella ripresa la Cremonese è andata vicina al gol, e lo ha fatto anche El Shaarawy, per due volte nel giro di pochi minuti. L’intesa tra Dybala e Abraham è sembrata ottima. Al 65esimo la sblocca Chris Smalling di testa, su un calcio d’angolo perfetto battuto sul secondo palo da Pellegrini. Il difensore inglese dedica la rete a Wijnaldum. All’82’ la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022)1-0, tra. La formazione di Mourinho ha chiuso la prima frazione di gioco in attacco ma senza riuscire a finalizzare nessuna delle opportunità create (decisivo Radu) soprattutto nei primi minuti della partita con Dybala, Abraham e Zaniolo, poi costretto ad uscire dal campo in barella sul finire del primo tempo per un infortunio alla spalla. Al suo posto Mourinho ha inserito El Shaarawy. Nella ripresa laè andata vicina al gol, e lo ha fatto anche El Shaarawy, per due volte nel giro di pochi minuti. L’intesa tra Dybala e Abraham è sembrata ottima. Al 65esimo la sblocca Chrisdi testa, su un calcio d’angolo perfetto battuto sul secondo palo da Pellegrini. Il difensore inglese dedica la rete a Wijnaldum. All’82’ la ...

