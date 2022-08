Rissa a colpi di ombrelloni tra bagnanti napoletani e salentini: un ferito (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – Botte tra bagnanti salentini e napoletani per l’utilizzo della passerella che conduce alla spiaggia. Una Rissa che è scoppiata domenica a Torre dell’Orso, nota località balneare salentina. Ad avere la peggio un uomo di Taurisano, costretto a ricorrere alle cure del 118 a causa delle ferite riportate alla testa. Secondo la dinamica ricostruita dai Carabinieri, il gruppo di villeggianti napoletani si sarebbe fermato lungo la passerella per parlare, ostruendo il passaggio. Nel frattempo è sopraggiunta la comitiva di salentini che avrebbe chiesto di liberare il passaggio per accedere in spiaggia. Ne è nata una discussione che si è trasformata in un attimo in Rissa con colpi di ombrellone. La situazione è degenerata ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLecce – Botte traper l’utilizzo della passerella che conduce alla spiaggia. Unache è scoppiata domenica a Torre dell’Orso, nota località balneare salentina. Ad avere la peggio un uomo di Taurisano, costretto a ricorrere alle cure del 118 a causa delle ferite riportate alla testa. Secondo la dinamica ricostruita dai Carabinieri, il gruppo di villeggiantisi sarebbe fermato lungo la passerella per parlare, ostruendo il passaggio. Nel frattempo è sopraggiunta la comitiva diche avrebbe chiesto di liberare il passaggio per accedere in spiaggia. Ne è nata una discussione che si è trasformata in un attimo incondi ombrellone. La situazione è degenerata ...

matteosalvinimi : Rissa a colpi di spranghe e bastoni nel centro di accoglienza per minori in pieno centro ad Agrigento, oltre a sbar… - anteprima24 : ** #Rissa a colpi di ombrelloni tra #Bagnanti #Napoletani e salentini: un ferito ** - parmapress_24 : Via Verdi, ennesima rissa a colpi di bottiglia - - Umbria24 : Fontivegge, rissa a colpi di bottiglie in piazza del Bacio - Yogaolic : Violenta rissa a colpi di bottiglia in via Lecco a #Milano -