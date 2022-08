Rainbow High: il magazine ufficiale in uscita dal 20 agosto (Di lunedì 22 agosto 2022) In ogni numero un’esclusiva storia a fumetti, pagine da colorare e tanti consigli su come rendere unico il proprio look Panini magazines ci porta nella scuola più cool del mondo! Arriva il primo numero di Rainbow High – Il magazine ufficiale, la nuova rivista per chi ama tutto ciò che riguarda il glam, la moda e lo styling, ispirata alle celebri fashion doll da cui è stata tratta anche una serie Netflix. Sarà possibile vivere le avventure dell’istituto di arti visive insieme alle talentuose Violet Willow, Sunny Madison, Poppy Rowan, Skyler Bradshaw, i “tre A” (Avery, Ainsley e Aidan), Bella Parker, Ruby Anderson, oltre che alla Professoressa Pamela Morton e alla Preside Lou Wright. All’interno del magazine, numerose e divertenti attività cattureranno le giovani e i giovani lettori, ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 22 agosto 2022) In ogni numero un’esclusiva storia a fumetti, pagine da colorare e tanti consigli su come rendere unico il proprio look Paninis ci porta nella scuola più cool del mondo! Arriva il primo numero di– Il, la nuova rivista per chi ama tutto ciò che riguarda il glam, la moda e lo styling, ispirata alle celebri fashion doll da cui è stata tratta anche una serie Netflix. Sarà possibile vivere le avventure dell’istituto di arti visive insieme alle talentuose Violet Willow, Sunny Madison, Poppy Rowan, Skyler Bradshaw, i “tre A” (Avery, Ainsley e Aidan), Bella Parker, Ruby Anderson, oltre che alla Professoressa Pamela Morton e alla Preside Lou Wright. All’interno del, numerose e divertenti attività cattureranno le giovani e i giovani lettori, ...

Lopinionista : Rainbow High: il magazine ufficiale in uscita dal 20 agosto - ToyslandgG : Lo stile Rainbow High in un'auto iconica. Non c'è cosa migliore che portare le tue amiche in giro! Da #Mga in tutt… - offertepazzi : ?? FLACONE SPORTIVO RAINBOW HIGH 400 ML ?? MINIMO STORICO ??in offerta a soli 3,99€ ?? -