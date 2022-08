Oggi 168 scadenze fiscali Tasse (Di lunedì 22 agosto 2022) Di Martino Abbracciavento: Ripartono da Oggi 22 agosto i versamenti e gli adempimenti fiscali sospesi durante il periodo estivo. L’articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che scadono 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il 20 agosto però quest’anno è caduto di sabato, per questa ragione tutte le scadenze sono slittate a Oggi lunedì 22 agosto. In scadenza ci sono infatti ben 168 pagamenti, a partire dal saldo 2021 e dal primo acconto 2022 delle imposte e contributi autoliquidati dai contribuenti con la maggiorazione dello 0,4%, che riguarda soprattutto le partite Iva. Per chi ha invece scelto la rateizzazione dei pagamenti, è chiamato adesso a versare la terza rata, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) Di Martino Abbracciavento: Ripartono da22 agosto i versamenti e gli adempimentisospesi durante il periodo estivo. L’articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 prevede che gli adempimentied i versamenti, che scadono 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Il 20 agosto però quest’anno è caduto di sabato, per questa ragione tutte lesono slittate alunedì 22 agosto. In scadenza ci sono infatti ben 168 pagamenti, a partire dal saldo 2021 e dal primo acconto 2022 delle imposte e contributi autoliquidati dai contribuenti con la maggiorazione dello 0,4%, che riguarda soprattutto le partite Iva. Per chi ha invece scelto la rateizzazione dei pagamenti, è chiamato adesso a versare la terza rata, ...

