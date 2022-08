Nozze già finite per l’ex velina: il retroscena sul matrimonio lampo (Di lunedì 22 agosto 2022) Era il marzo 2021 quando la splendida ex velina di Striscia la notizia, Ludovica Frasca, annunciava entusiasta il fatto che sarebbe presto convolata a Nozze con colui che credeva l’amore della sua vita, con il quale sognava un’intera esistenza insieme, una famiglia. Tre settimane dopo il matrimonio con Frank Faricy e oggi già la crisi. Anche le migliori favole, quelle sulle quali si investe con più entusiasmo, possono crollare e finire da un istante all’altro. Non ci sono mai certezze quando si parla di cuore, il pericolo, in questi casi, è una costante sempre in agguato. Pare che il legame di Ludovica Frasca e Frank Faricy stia rischiando, anzi, potrebbe essere già finito. Il travolgente e fulmineo sentimento che ha fatto perdere la testa all’ex velina di Striscia la notizia e al rinomato ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 22 agosto 2022) Era il marzo 2021 quando la splendida exdi Striscia la notizia, Ludovica Frasca, annunciava entusiasta il fatto che sarebbe presto convolata acon colui che credeva l’amore della sua vita, con il quale sognava un’intera esistenza insieme, una famiglia. Tre settimane dopo ilcon Frank Faricy e oggi già la crisi. Anche le migliori favole, quelle sulle quali si investe con più entusiasmo, possono crollare e finire da un istante all’altro. Non ci sono mai certezze quando si parla di cuore, il pericolo, in questi casi, è una costante sempre in agguato. Pare che il legame di Ludovica Frasca e Frank Faricy stia rischiando, anzi, potrebbe essere già finito. Il travolgente e fulmineo sentimento che ha fatto perdere la testa aldi Striscia la notizia e al rinomato ...

