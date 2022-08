Lui 50 anni e lei 21, una coppia scatena l’odio social: “Ci amiamo, perché ci giudicate?” (Di lunedì 22 agosto 2022) In amore, si sa, l’età non conta. perché quando Cupido scocca la sua freccia, non sta certo prima a chiedere la carta d’identità e a scrutare i dati anagrafici. È stato così per Natalie Noble, che ora ha 21 anni, e Bobby Lindsey, che invece di anni ne ha 50. Vivono insieme da qualche tempo, negli Stati Uniti. Galeotto fu un campo da tennis: si incontrarono infatti nel 2015, Bobby era l’allenatore di Natalie, e nello stesso team della sua futura fidanzata giocava anche la figlia di lui. Amore e racchetta Lezione dopo lezione si conobbero meglio, anche se la scintilla tra i due non scoccò subito. Entrambi hanno infatti raccontato di non aver messo per niente in conto di innamorarsi l’uno dell’altra, almeno all’inizio. Ma le strade dell’amore, si sa, sono misteriose oltre che infinite, e così Bobby e Natalie hanno iniziato a piacersi, ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 22 agosto 2022) In amore, si sa, l’età non conta.quando Cupido scocca la sua freccia, non sta certo prima a chiedere la carta d’identità e a scrutare i dati anagrafici. È stato così per Natalie Noble, che ora ha 21, e Bobby Lindsey, che invece dine ha 50. Vivono insieme da qualche tempo, negli Stati Uniti. Galeotto fu un campo da tennis: si incontrarono infatti nel 2015, Bobby era l’allenatore di Natalie, e nello stesso team della sua futura fidanzata giocava anche la figlia di lui. Amore e racchetta Lezione dopo lezione si conobbero meglio, anche se la scintilla tra i due non scoccò subito. Entrambi hanno infatti raccontato di non aver messo per niente in conto di innamorarsi l’uno dell’altra, almeno all’inizio. Ma le strade dell’amore, si sa, sono misteriose oltre che infinite, e così Bobby e Natalie hanno iniziato a piacersi, ...

