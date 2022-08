Ida Platano cambia look a Teresa Langella: dopo “Uomini e Donne” restyling (Di lunedì 22 agosto 2022) Ancora una volta Uomini e Donne – il dating show di Maria De Filippi – non ammette barriere tra Trono Classico e Over. Difatti, spesso, ex tronisti o troniste coltivano rapporti d’amicizia con i senior e dame del parterre. Ecco infatti Ida Platano – che di mestiere fa la parrucchiera – ad aver accolto nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 22 agosto 2022) Ancora una volta– il dating show di Maria De Filippi – non ammette barriere tra Trono Classico e Over. Difatti, spesso, ex tronisti o troniste coltivano rapporti d’amicizia con i senior e dame del parterre. Ecco infatti Ida– che di mestiere fa la parrucchiera – ad aver accolto nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

ParliamoDiNews : Ida Platano, struccata e in mini shorts: al naturale prima di Uomini e Donne - - zazoomblog : Ida Platano e la verità sul suo ex marito: Vi dico perchè è finita.. - #Platano #verità #marito: #perchè - zazoomblog : Ida Platano e la verità sul suo ex marito: Vi dico perchè è finita.. - #Platano #verità #marito: #perchè… - infoitsalute : Ida Platano, la dama 'pugnalata' proprio da lui - infoitsalute : Uomini e Donne, Ida Platano accusata di aver mentito sulla malattia -