GF VIP 7 | Sarah Altobello nel cast? Ecco chi sono i concorrenti del reality

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 agosto 2022) Sembrava così lontano, eppure manca davvero poco all’inizio del Grande Fratello Vip. La casa più spiata d’Italia tra poche settimane riaprirà le porte e accoglierà altri ‘vipponi’, personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco, a raccontarsi a cuore aperto. Dopo l’ufficialità di Giovanni Ciacci, non si placa il toto nome: chi parteciperà? E chi farà parte del? Le ultime indiscrezioni parlano dicome possibile concorrente.nella casa del GF VIP Stando all’indiscrezione rilanciata da iGossip.it,sarà una delledella settima edizione del GF VIP. Come spiega il portale, una “fonte molto accreditata e vicina a Mediaset ha svelato in anteprima che l’ex naufraga dell’Isola ...