venti4ore : Firenze, in scooter di notte inseguono un capriolo a 40 all’ora “Ce lo mangiamo?”. L’ira dell’Enpa - qn_lanazione : #Firenze, il video del #capriolo inseguito di notte da uno scooter. L'#Enpa presenta denuncia - luigisa27514204 : Firenze, in scooter di notte inseguono un capriolo a 40 all'ora: 'Ce lo mangiamo?'. L'ira dell'Enpa… - rep_firenze : Firenze, in scooter di notte inseguono un capriolo a 40 all'ora: 'Ce lo mangiamo?'. L'ira dell'Enpa [aggiornamento… - qn_lanazione : Gli rubano lo scooter, la polizia lo ritrova un quarto d'ora dopo #Firenze -

La Repubblica Firenze.it

Per approfondire : Video : Capriolo inseguito da ragazzi ina 40 all'ora...il cellulare e rincorso per un minuto da due ragazzi inche gli suonano il clacson e ridono. Un video in cui emergono "crudeltà e maltrattamenti verso la fauna selvatica" secondo EnpaDue ragazzi inseguono l'animale per decine di metri in via Benedetto Fortini. L'Ente per la protezione animali: "È maltrattamento, un atto di idiozia" ...Un cucciolo di capriolo impaurito che si è perduto alle porte di Firenze, due ragazzi che invece ... inseguito dai ragazzi sullo scooter, che invece di aiutarlo, fanno battute: «Ce lo mangiamo», ...