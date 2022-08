Energia, il piano per abbassare i consumi: temperature ridotte, meno luci in strada e taglio orari riscaldamento (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa dei prezzi del gas non si ferma. E le preoccupazioni crescono sempre di più. Se i flussi di metano in arrivo dalla Russia continueranno a calare, fino ad azzerarsi, i razionamenti... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 agosto 2022) La corsa dei prezzi del gas non si ferma. E le preoccupazioni crescono sempre di più. Se i flussi di metano in arrivo dalla Russia continueranno a calare, fino ad azzerarsi, i razionamenti...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Energia, il piano per abbassare i consumi in casa: temperature ridotte, meno luci in strada e taglio orari riscaldament… - Official_Monte : Energia, il piano per abbassare i consumi: temperature ridotte, meno luci in strada e taglio orari riscaldamento In… - N013Q : E le rinnovabili sono persino più inquinanti, altro che energia sostenibile. Quanto al nucleare, è necessario prend… - Papardelle22 : RT @ilmessaggeroit: Energia, il piano per abbassare i consumi in casa: temperature ridotte, meno luci in strada e taglio orari riscaldament… - ilmessaggeroit : Energia, il piano per abbassare i consumi in casa: temperature ridotte, meno luci in strada e taglio orari riscalda… -