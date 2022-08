Covid, in Lombardia 1.042 nuovi positivi: 94 a Bergamo (Di lunedì 22 agosto 2022) A fronte di 7.899 tamponi effettuati, sono 1.042 i nuovi positivi (13,1%) in Lombardia nella giornata di lunedì 22 agosto. Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre sono in aumento di 8 unità quelli nei reparti: 16 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 7.899, totale complessivo: 40.601.186 – i nuovi casi positivi: 1.042 – in terapia intensiva: 20 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 790 (+8) – i decessi, totale complessivo: 42.099 (+16) I nuovi casi per provincia: Milano: 320 di cui 144 a Milano città; Bergamo: 94; Brescia: 196; Como: 41; Cremona: 43; Lecco: 15; Lodi: 11; Mantova: 53; Monza e Brianza: 92; Pavia: 63; Sondrio: 19; Varese: 50. Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 agosto 2022) A fronte di 7.899 tamponi effettuati, sono 1.042 i(13,1%) innella giornata di lunedì 22 agosto. Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre sono in aumento di 8 unità quelli nei reparti: 16 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 7.899, totale complessivo: 40.601.186 – icasi: 1.042 – in terapia intensiva: 20 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 790 (+8) – i decessi, totale complessivo: 42.099 (+16) Icasi per provincia: Milano: 320 di cui 144 a Milano città;: 94; Brescia: 196; Como: 41; Cremona: 43; Lecco: 15; Lodi: 11; Mantova: 53; Monza e Brianza: 92; Pavia: 63; Sondrio: 19; Varese: 50.

