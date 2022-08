Controlli dei Nas | sequestrati 4 2 quintali di alimenti ed elevate numerose sanzioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCapaccio Paestum (Sa) – I carabinieri del N.A.S. di Salerno, durante il fine settimana, hanno svolto numerosinelle zone ad alto afflusso turistico. In particolare sono state eseguite diverse verifiche igienico-sanitarie presso esercizi di somministrazione diubicati nella Città di Capaccio Paestum, sequestrando complessivamente oltre 4,2diprivi di indicazioni sulla tracciabilità. Presso un ristorante i carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro di 250 kg di prodotti carnei, gelati e dolciumi risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità alimentare, sanzionando il titolare anche per aver omesso di indicare gli ingredienti allergenici, come dettato dalla normativa di settore. In un bar sono stati120 kg di gelato ...