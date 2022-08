Ciclismo | l’avvocato di Quintana sul caso doping | “Stanno ignorando i diritti minimi di una persona | è strano”

Leggi su sportface

(Di lunedì 22 agosto 2022) Continua a tener banco ildel ciclista Nairo, costretto a dare forfait poco prima della Vuelta di Spagna, per potersi difendere dall’accusa di aver assunto Tramadol durante il Tour de France. Per l’UCI non è nella lista delle sostanze dopanti, ma è comunque pericolosa per la salute dei corridori e dunque c’è stata la rimozione dei risultati per la gara transalpina. Ecco le parole deldiriprese da Marca: “È un processo insolito. Sono cose nuove che l’UCI si inventa. Il Tramadol non è proibito dall’Agenzia mondiale anti. È un oppioide sintetico che viene utilizzato per alleviare il dolore. L’UCI ha deciso che non è, ma che c’è una sanzione. Non credo ci sia un complotto, ma è tutto molto. Tutto è molto frettoloso e ...