Bretagne Classic Plouay 2022 | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 22 agosto 2022) Superata la rassegna europea, il calendario delle due ruote prosegue spedito verso un finale di stagione che riserverà ancora tante corse e tanto spettacolo per tutti gli appassionati. Domenica 28 agosto sarà il momento della– Ouest France. Corsa sempre estremamente interessante e con un albo d’oro di primo livello, presenterà il solito spettacolare percorso. 254 km che partiranno da, per farci ritorno dopo una lunghissima serie di strappi e saliscendi, in cui troveranno spazio anche due brevi tratti di pavè. L’anno scorso a vincere fu il francese Benoit Cosnefroy, che riuscì a mettere la ruota davanti al connazionale Julian Alaphilippe sul traguardo. Grandi nomi previsti anche per questa edizione, per quanto la startlist non sia ancora definita. Dovrebbe prendere parte il belga Wout Van Aert, in questo suo ...

