Amato: “Partiti inadatti, seguono gli elettori anziché guidarli” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “La tenuta della democrazia e la rispondenza delle democrazie ai caratteri che devono avere è il tema più importante, in questo tempo difficilissimo e in questo mondo sempre più ‘caldo’ e meno vivibile per gli esseri umani”. E’ quanto sottolinea Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, intervenendo al Meeting di Rimini. Ma, osserva, “la fragilità strutturale dei Partiti di oggi li porta a seguire gli elettori e non a guidarli, a sentirne gli umori comprensibili ma senza saperli portare verso il futuro”, spiegando che “è finita la capacità aggregante che avevano i grandi Partiti del passato: quando funzionarono, per decenni, furono il vero fattore che faceva funzionare la democrazia a beneficio di milioni di persone”. Infatti, prosegue il presidente della Consulta, “i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “La tenuta della democrazia e la rispondenza delle democrazie ai caratteri che devono avere è il tema più importante, in questo tempo difficilissimo e in questo mondo sempre più ‘caldo’ e meno vivibile per gli esseri umani”. E’ quanto sottolinea Giuliano, presidente della Corte Costituzionale, intervenendo al Meeting di Rimini. Ma, osserva, “la fragilità strutturale deidi oggi li porta a seguire glie non a, a sentirne gli umori comprensibili ma senza saperli portare verso il futuro”, spiegando che “è finita la capacità aggregante che avevano i grandidel passato: quando funzionarono, per decenni, furono il vero fattore che faceva funzionare la democrazia a beneficio di milioni di persone”. Infatti, prosegue il presidente della Consulta, “i ...

