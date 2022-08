Alcuni dipendenti Apple preferiscono lavorare da remoto e con una petizione chiedono più flessibilità all’azienda

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’azienda ha chiesto aidi tornare anegli uffici per almeno tre giorni a settimana a partire dal 5 settembre 2022. Come risposta, il gruppoTogether ha pubblicato sul proprio sito le Considerazioni sul lavoro in ufficio e lanciato unaa sostegno delle proprie proposte e rivendicazioni che a oggi ha raccolto 3184 firme di cui 1445 sono di attuali o ex impiegati. LEGGI ANCHE > C’è un buco nella mela: la falla che deve spingerci ad aggiornare – abbastanza velocemente – i nostri dipositiviIl rapporto complicato dicon lo smart working Sembrerebbe chestia provando da tempo a convincere i propria tornare alla situazione lavorativa precedente alla pandemia. ...

però, il giudice del Lavoro in primo grado aveva dato ragione ai quattro, disponendone ... articolando numerosi motivi, tra cui il fatto che i giudici non avrebbero voluto sentire...Fondata nel 1979 e circa 45.000, la società opera in oltre 60 paesi del mondo ed è uno ... e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello ditra i maggiori analisti ... I dipendenti Apple preferiscono lo smart working | Giornalettismo Alcuni dipendenti californinani di Apple non vogliono accettare la proposta dei vertici che prevede di rientrare in sede 3 volte a settimane a partire dal 5 settembre. I dipendenti della Casa di Cuper ...