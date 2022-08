Vaiolo delle scimmie, sulla prevenzione non abbiamo imparato nulla dal Covid (Di domenica 21 agosto 2022) Ormai appare chiaro che le pandemie, progressivamente affacciatesi alla ribalta della Storia, costituiscono un evento sanitario strettamente connesso alla globalizzazione di cui sono diventate ormai elemento strutturale. L’estensione planetaria del mercato fa circolare non solo merci e capitali, ma inevitabilmente anche uomini e animali, portatori di rispettivi focolai infettivi endemici, cioè originariamente circoscritti in determinate aree geografiche, ciascuna delle quali con specifici fattori di rischio ambiente-correlati, come accade sempre per la salute, indifferentemente insidiata da malattie croniche o acute. Repentini incontri di massa non potevano che mettere in comune, e quindi moltiplicare, rischi e fragilità reciproche tra popolazioni; e così è stato. Un prezzo mai messo in conto, parimenti al consumo del Pianeta, che la globalizzazione ha comportato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Ormai appare chiaro che le pandemie, progressivamente affacciatesi alla ribalta della Storia, costituiscono un evento sanitario strettamente connesso alla globalizzazione di cui sono diventate ormai elemento strutturale. L’estensione planetaria del mercato fa circolare non solo merci e capitali, ma inevitabilmente anche uomini e animali, portatori di rispettivi focolai infettivi endemici, cioè originariamente circoscritti in determinate aree geografiche, ciascunaquali con specifici fattori di rischio ambiente-correlati, come accade sempre per la salute, indifferentemente insidiata da malattie croniche o acute. Repentini incontri di massa non potevano che mettere in comune, e quindi moltiplicare, rischi e fragilità reciproche tra popolazioni; e così è stato. Un prezzo mai messo in conto, parimenti al consumo del Pianeta, che la globalizzazione ha comportato. ...

