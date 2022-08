Vaiolo delle scimmie | primo caso a Cuba | è un turista italiano

(Di domenica 21 agosto 2022) Il paziente - secondo il ministero della salute di L'Avana - è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni "critiche" con pericolo di vita L'articolo proviene da Firenze Post.

Un turista italiano è ricoverato in condizioni critiche a Cuba, i sintomi sono quelli del vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo caso di vaiolo delle scimmie a Cuba. Il paziente - secondo il ministero della salute di L'Avana - è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni "critiche"