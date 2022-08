“Un’atrocità del genere non è giustificabile. Il mostro non era mio fratello Ciro” (Di domenica 21 agosto 2022) di Monica De Santis “Il mostro non è mio fratello” così Luca Palmieri ieri al?Tg3 commenta l’orrendo omicidio avvenuto per mano della cognata e di due dei quattro nipoti a Giffoni Valle Piana. Luca, fratello di Ciro spiega che Monica Milite le aveva detto poche ore dopo la presunta scomparsa di?Ciro che “Se n’è andato, non è tornato, sono venuti a prenderlo delle persone di un brutto giro”. Una bugia perchè nessuno era andato a prendere Ciro e lui non era andato via, ma bensì era stato massacrato, dalla moglie Monica Milite, dal figlio Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. “Non giustifico e non ammetto le violenze, ma arrivare da uno schiaffo ad una atrocità del genere – dice ancora il fratello Luca – Io penso che il mostro non ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 21 agosto 2022) di Monica De Santis “Ilnon è mio” così Luca Palmieri ieri al?Tg3 commenta l’orrendo omicidio avvenuto per mano della cognata e di due dei quattro nipoti a Giffoni Valle Piana. Luca,dispiega che Monica Milite le aveva detto poche ore dopo la presunta scomparsa di?che “Se n’è andato, non è tornato, sono venuti a prenderlo delle persone di un brutto giro”. Una bugia perchè nessuno era andato a prenderee lui non era andato via, ma bensì era stato massacrato, dalla moglie Monica Milite, dal figlio Massimiliano e da un altro figlio di 15 anni. “Non giustifico e non ammetto le violenze, ma arrivare da uno schiaffo ad una atrocità del– dice ancora ilLuca – Io penso che ilnon ...

